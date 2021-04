Catanzaro, che colpo per il quarto posto: steso il Catania nella ripresa

Sconfitta che brucia per la squadra di Baldini

"Il big match della 36^ giornata di Serie C Girone C si è concluso con la vittoria pesantissima del Catanzaro sul Catania che vale molto per il quarto posto. I rossazzurri sopraffatti nell'ultimo quarto d'ora adesso devono fare attenzione a difendere il quinto posto visto che la Juve Stabia è in risalita. Il Catanzaro ha steso i rossazzurri con le reti di Di Massimo e Baldassin approfittando di due ingenuità grossolane della difesa etnea. Per Baldini è la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive ma oggi il suo Catania non è stato lo stesso. In attacco mai pericoloso anche se l'impegno non è mancato degli etnei. Bene il Catania per un’ora di gioco: pressione e velocità e con un buon giro palla con tanta qualità. Catanzaro rimaneggiato ma lucido e aggressivo ha faticato ma alla fine ha sconfitto un Catania che si è sgonfiato alla distanza. Una prova di forza per il Catanzaro, con il Catania che ha deluso nel complesso, mostrandosi arrendevole e un po' sulle gambe nel finale. Centrocampo etneo che non ha dato una mano alla difesa che è crollata con due precise ripartenze giallorosse. Per il Catania adesso la Casertana oggi sconfitta in casa dalla Juve Stabia.