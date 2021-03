Cavese-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Cavese-Catania si gioca oggi, sabato 27 marzo 2021, alle ore 15.00. La sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C Girone C tra le due formazioni avrà il suo fischio d’inizio nel pomeriggio. Padroni di casa che cercano punti importanti per salvarsi, ospiti che arrivano dal successo contro l’Avellino.

Cavese-Catania, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per Cavese-Catania:

CAVESE (4-4-2): Kucich, Senese, Matino, De Franco, Ricchi; Natalucci, Cuccurullo, Matera, Senesi; Bubas, Gatto.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa; Pinto; Izco, Maldonado, Dall’Oglio; Piccolo, Sarao, Russotto.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cavese-Catania si disputerà, come detto, questo pomeriggio di sabato 27 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Bitonti della sezione di Bologna, è in programma per le ore 15.00.

La gara Cavese-Catania sarà trasmessa in diretta tv da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 253 del satellite).

Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, preoccupandosi precedentemente di scaricare l’apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenze.

Sempre grazie a Eleven Sports sarà possibile vedere Cavese-Catania in diretta live streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o, in alternativa, sul proprio personal computer o notebook. In tal senso potranno o collegarsi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi, per far partire le immagini, bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.