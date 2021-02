Cessione Catania, la nota del presidente della Sigi Ferraù

Il presidente della Sigi, avv. Giovanni Ferraù ha scritto un messaggio per aggiornare la situazione della cessione del club al gruppo Tacopina:

SIGI, Joe Tacopina e i rispettivi professionisti si sono incontrati ieri, come sempre in piena sintonia per giungere al comune obiettivo, aggiornando il programma alla luce dei riscontri mancanti. In merito a questi ultimi, s’impone una doverosa cautela mediatica, trattandosi di materia complessa e di tempi tecnici non sempre prevedibili. L’epocale data del closing sarà un’altra, ormai non molto lontana, ma il 25 febbraio 2021 è stato comunque un giorno fondamentale per il Calcio Catania. Rivolgo un ringraziamento speciale a Joe Tacopina per la sua paziente attesa, che consente alla SIGI di continuare a lavorare per rilanciare il Calcio Catania dove merita. Le nostre esigenze di slittamento sono state comprese e rispettate da Joe e la sua presenza al fianco di SIGI, in questi giorni, sarà particolarmente utile per programmare insieme il futuro imminente, che investe l’attuale proprietà del compito di onorare le scadenze (pagamento dei creditori e gestione ordinaria). Il Catania, in campo, continuerà a dare il massimo, con altri due impegni ravvicinati, tra questi il gran derby di Sicilia all’orizzonte: questa volta non possiamo sbagliare. Noi siamo il Calcio Catania e in questo grande NOI ci siete tutti voi… ciascuno di voi!