Cessione Papu Gomez, l’impatto reale sui conti del Catania

Il Papa Gomez dopo sei anni e mezzo ha lasciato Bergamo. L’argentino si lascia alle spalle 252 presenze, 59 reti tra campionato e coppe. Il suo futuro è il Siviglia che lo ha acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo, e stando a quanto riportato dalla stampa sportiva l’operazione si è chiusa sulla base di 5,2 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 2 milioni di euro di bonus che secondo quanto appreso da Itasportpress riguarda il numero di presenze tra campionato e coppe. In Spagna l’argentino dovrebbe guadagnare 3 milioni di euro netti.

La cifra versata dal Siviglia consentirà all’Atalanta di registrare una plusvalenza. Gomez, infatti, è stato acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2014, dagli ucraini del Metalist Kharkiv. Per il suo cartellino i bergamaschi avevano speso 4,87 milioni di euro. Il suo valore a bilancio al 31 dicembre 2019 (l’Atalanta chiude il bilancio alla fine dell’anno solare) era pari a 1,87 milioni di euro, e considerando una quota ammortamento di 750 mila euro, al 31 dicembre 2020 il valore netto del Papu Gomez era pari a 1,12 milioni di euro. Dunque, la cessione nel mese di gennaio ha consentito alla Dea di generare una plusvalenza di 4,08 milioni di euro (che potrebbe essere maggiore nel caso i bonus fossero raggiunti). Considerando uno stipendio lordo da 3,75 milioni di euro (l’ingaggio era pari a 2 milioni netti), l’effetto positivo sui conti 2021 del club bergamasco sarà pari a oltre 7,8 milioni di euro.

IMPATTO SUI CONTI DEL CATANIA – Tornando all’operazione della cessione del Papu Gomez al Siviglia, il Catania ne trae beneficio visto che esisteva un accordo privato sulla futura rivendita che prevedeva un ristorno del 30% ma era stata messa una franchigia di 3 milioni. Il Catania insomma potrà guadagnare circa un milione di euro se la cifra della vendita lieviterà con i bonus. Ma le cifre reali di questa cessione sono secretate e da Zingonia nessuno vuole rilevare quanto dichiarato sul contratto di vendita. Questo getta ombre su quanto ricaverà il club rossazzurro. Il Catania ci guadagna ma poi non fa un grande affare: Cosentino lo ha ceduto nel 2013 per quasi 5 milioni di euro agli ucraini mentre l’Inter aveva offerto 8 milioni al club etneo che ne chiedeva 12 nel 2012. Insomma conti alla mano l’accordo privato di Cosentino non si è rivelato un premio per i rossazzurri visto che il Papu Gomez poteva essere venduto a cifre più importanti.