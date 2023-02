Chiarella & Sarno gol: il Catania ribalta la Mariglianese e fa balzo da C

Catania vince e allunga la sua striscia di successi interni in una singola stagione

Redazione ITASportPress

Quella cosa rossazzurra là in fondo, sempre più piccola, è il Catania. Chi lo prende più? Undici partite da giocare in Serie D sono tante, ma anche 14 punti di vantaggio, soprattutto perché chi insegue (il Locri che non molla) sono moltissimi. Chi lo prende questo Catania che ha fatto 60 punti di 69 e messo in fila 12 vittorie casalinghe in campionato migliore striscia di sempre del club dell'Elefante. La favola che si raccontavano a fine estate le avversarie, sosteneva che il Catania non avrebbe potuto tenere questo passo e che prima o poi avrebbe ceduto terreno qualcosa. E dopo il ko di San Cataldo in Coppa Italia, Lamezia, Vibonese e Trapani si erano ringalluzziti. Falso allarme, la Banda Ferraro dopo quello scivolone in campionato ha infilato diciannove vittorie, respingendo tutti all’indietro.

Ribaltone Il Catania oggi contro la Mariglianese ha giocato un primo tempo con il freno a mano tirato e poi come sempre nella ripresa ha dimostrato una mentalità da grande squadra. Queste sfide contro avversarie decisamente di qualità inferiore le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Sono partite complicate quelle contro le ultime, ma nel secondo tempo come sempre chi è entrato ha dimostrato che la stava giocando già dalla panchina, erano già nel meccanismo della partita. È una qualità fondamentale per la squadra rossazzurra, questi campionati non li vinci se non hai tutti nel lavoro quotidiano, vogliosi, entusiasti di giocare al fianco del compagno, sennò diventa difficile fare questi risultati. E questa squadra ha dimostrato di saper gestire la pressione perchè stare sotto all'intervallo davanti a quasi 17 mila spettatori e poi vincerla non è sempre scontato anche se giochi contro il fanalino di coda della Serie D.

I gol Per raccontare la forza del Catania oggi in casa contro l'ultima della classe, bastano i due gol segnati. Minuto 48: Chiarella si fionda sul pallone e scaraventa in rete!. Minuto 73: Sarno dal dischetto è più preciso di Lodi e firma il 2-1. Così l'ex Triestina ha trasformato un pareggio in una vittoria. La partita è tutta qui, il Catania fa balzo da C. Questa nostra non è una gufata, ma una constatazione: sì, il Catania il campionato lo ha già vinto.

TABELLINO

CATANIA (4-3-2-1): Bethers (46' Groaz); Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (68' Sarno), Vitale (46' Palermo); Chiarella (65' Forchignone), De Respinis (46' An. Russotto), De Luca. A disp.: Di Grazia, Baldassar, Giovinco, Litteri. All. Ferraro.

MARIGLIANESE (3-5-2): Cappa; Piscopo, Monteleone, Giordano; Fiorillo (55' Corbisiero), Massaro, Oliva (55' Garritano), Maydana (80' Schena), Esposito; Cacciottolo (51' Petruccelli), Bacio Terracino. A disp.: Lesta, Ciaravolo Saporito, Barisone, Ferraro, Corbisiero. All. Sena.

ARBITRO: Migliorini di Verona (D’Ettorre-Carchesio).

MARCATORI: 14' Maydana, 48' Chiarella, 73' rig. Sarno

NOTE: Al 45'+2 Cappa respinge un calcio di rigore a Lodi. Ammoniti: Piscopo, Petruccelli, Cappa (M), Somma, Forchignone (C)