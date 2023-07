Chiricò, gol e abbonamenti per il Catania ma non è finita: due top in arrivo

Il Catania ha preso il top player della Serie C. Un attaccante che guardando i numeri degli ultimi due anni in terza serie con Padova e Crotone, è andato sempre in doppia cifra. Un investimento importante per la società di Pelligra che ha messo da parte la sostenibilità per dare al mister Luca Tabbiani un esterno offensivo top con ingaggio extralarge. Le cifre non sono ufficialmente note ma Padova e Crotone a Chiricò hanno pagato 250 euro di stipendio e considerando che a Catania il 31enne di Mesagne ha sottoscritto un contratto per un anno più opzione per il secondo, sicuramente non avrà un ingaggio più basso.