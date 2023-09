Chiricò, lampi e assist contro il Picerno: il Catania trascinato dall’ex Lecce

"Un calciatore devastante". Con queste parole, l'allenatore Luca Tabbiani ha riassunto la prestazione di Cosimo Chiricò in Catania-Picerno. A conti fatti, è stato Samuel Di Carmine l'uomo decisivo per la prima vittoria stagionale dei rossazzurri, arrivata al termine di una partita intensa ed equilibrata contro l'ottimo Picerno di Emilio Longo. Tuttavia, difficile non evidenziare la prestazione di Cosimo Chiricò, uno tra i migliori in campo.

Lampi di assoluta classe per il calciatore nato a Brindisi, scelto dal Catania per fare la differenza in un campionato che l'ex Crotone conosce a memoria. Già in grande spolvero all'esordio, contro il Picerno il numero 23 rossazzurro ha dato la prova di essere un calciatore determinante per la categoria. Soprattutto nel primo tempo, Chiricò si rende più volte pericoloso dalle parti di Merelli, trascinando i ragazzi di Tabbiani verso il primo gol stagionale. È proprio da un suo assist che arriva la rete dell'1-0 di Di Carmine, bravo a sfruttare la giocata dell'ex Lecce sull'esterno. Discorso analogo al 64' quando, ancora su iniziativa di Chiricò, Di Carmine sfrutta l'occasione e batte il portiere avversario per il definitivo 2-0 etneo. In quella che è stata una serata perfetta per il Catania, brilla il talento di Chiricò, calciatore da cui partono (quasi) tutte le iniziative offensive della squadra di Luca Tabbiani.