Cittadella, presidente Gabrielli: “Colloquio con Tacopina per un’idea”

Si trova oggi a Catania l’avvocato italo-americano Joe Tacopina che è anche un imprenditore con la passione per il calcio. Dalla città etnea domani mattina, quando partirà in aereo alla volta di Venezia, porterà via qualche bella immagine di Torre del Grifo centro sportivo del Catania che ha visitato e qualche idea per poter acquisire la proprietà del club in tempi imprecisati. Ma Tacopina ha anche altre operazioni in corso. Dalle colonne del Corriere del Veneto, Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, parla del colloquio con Tacopina: “Da sempre le nostre società hanno ottimi rapporti e ci siamo scambiati qualche idea al termine del primo tempo. Abbiamo parlato anche del Tombolato? Ci siamo solo scambiati qualche idea. Ognuno ha portato la sua esperienza, confrontando i diversi punti di vista. È stato un colloquio cordiale e piacevole”