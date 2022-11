Cittanovese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Cittanovese-Catania, le ultime

"Il campionato di Serie D presenta continuamente insidie, la gara con il Sant’Agata insegna che ogni partita è diversa. Non dobbiamo mai perdere la dimensione del campionato e dobbiamo tenere conto delle motivazioni degli avversari, sempre al massimo quando incontrano il Catania, per far valere la nostra voglia e la nostra determinazione". Sono state queste le parole di mister Ferraro per il suo Catania mettendo in guardia la squadra verso la sfida in trasferta. Per il tecnico ancora qualche dubbio di formazione anche se dopo i convocati delle scorse ore pare possibile vedere il tridente composto da Sarno, Sarao e Forchignone.