Clamoroso al Cibali: il piccolo S.N. Notaresco elimina il Catania dalla Coppa Italia. Tutti i risultati del 1° turno

Definirlo calcio d’estate non è possibile sia perchè si è giocato a fine settembre ma anche per le condizioni climatiche di questa sera a Catania. Il risultato uscito fuori dal Massimino è di quelli che fanno rumore. Al Cibali la doccia per il Catania è stata gelata visto che il piccolo S. N. Notaresco ha espugnato il Massimino vincendo per 2-1 dopo una sfida interminabile finita con la disputa dei tempi supplementari. Il Catania comincia male questa stagione venendo eliminato da un club di Serie D ai più sconosciuto. Mister Raffaele avrà molto da lavorare per far metabolizzare ai suoi questo clamoroso k.o. che scuote anche l’ambiente rossazzurro. Bisogna subito cercare di rinforzare la squadra perchè al di là delle tante assenze e della mancanza di minuti nelle gambe, questa squadra mostra crepe in difesa e anche passaggi a vuoto a centrocampo dove manca un vero uomo leader. Izco non basta anche perchè l’età pesa più della fascia di capitano che porta. In attacco buona volontà ma anche clamorosi svarioni.

CRONACA

La città etnea è stata colpita in serata da un violento nubifragio che ha reso impraticabile il campo. La partita è rimasta a lungo a rischio, ma è iniziata alle 20.45. Primo tempo nonostante il campo allenato giocato a buon ritmo dai padroni di casa ma anche degli ospiti. A sbloccare il match ci ha pensato Kevin Biondi al 27′ con un bel tiro da fuori area che si è insaccato all’incrocio dei pali dell’incolpevole Shiba. Il Catania ha insistito ma la prima frazione di gioco si è chiusa senza ulteriori emozioni. Nella ripresa incertezza difensiva rossazzurra al 56′ e pareggio del Notaresco con Speranza. Il Catania ha cercato di riportarsi in vantaggio ma qualcosa non ha funzionato dal centrocampo in sù. Il Notaresco senza soffrire oltre modo ha mantenuto fino al 90′ la porta inviolata. Nei tempi supplementari prima il Catania spreca una occasione e dopo subisce la rete degli ospiti davvero sorprendente con Cancelli al 99′. Catania che stancamente ha cercato di riportare la sfida in equilibrio senza fortuna. Passa il Notaresco che sfiderà il Pescara.

Le formazioni ufficiali

COPPA ITALIA, 1° TURNO ELIMINATORIO

SUDTIROL-LATTE DOLCE 2-0 [27’ Rover (S), 32’ Polak (S), 93’ Bianchi (L)] vincente con Salernitana

TERNANA-ALBINOLEFFE 1-2 [40′ Cori (A), 45′ Canestrelli (A), 50′ Partipilio (T)] vincente con Virtus Entella

PIACENZA-TERAMO 1-2 [6′ Santoro (T), 22′ Bruzzone (P), 24′ Pinzauti (T)] vincente contro Reggina

CARPI-CASARANO 1-3 (d.t.s.) [5’ Rodriguez (C), 72’ Giovannini (C), 100’ Sansone (C), 105’ Rodriguez (C)] vincente con Pordenone

ALESSANDRIA-SANBENEDETTESE 3-2 [13’ Eusepi (A), 17’ Eusepi (A), 25’ Nocciolini (S), 90’ rig. Arrighini (A), 92’ Panaioli (S)] vincente contro Cosenza

NOVARA-GELBISON CILENTO 3-1 [7’ Coulibaly (G), 21’ Schiavi (N), 38’ rig. Bove (N), 48’ Buzzegoli (N)] vincente con Cittadella

CARRARESE-AMBROSIANA 4-0 [2’ Infantino, 7’ Schiro, 9’ Rota, 86’ Caccavallo] Vincente contro Venezia

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1 [31’ Franco (V), 35’ Casoli (C), 45’ rig. Carlini (C)] vincente con Chievo

LIVORNO-PRO PATRIA 1-2 [16’ Parker (P), 48’ Latte Lath (P), 82’ Gonnelli (L)] vincente con Vicenza

PONTEDERA-AREZZO 1-2 [53’ Belloni (A), 67’ Piana (P), 94’ Cutolo (A)] Vincente con Cremonese

BARI-TRASTEVERE CALCIO 4-0 [15’ D’Ursi, 23’ Marras, 36’ Antenucci, 75’ Candellone] vincente con Spal

JUVE STABIA-TRITIUM 2-1 [45’ aut. Alde (J), 81’ Marzeglia (T), 87’ Mastalli (J)] vincente con Pisa

RENATE-AVELLINO 2-1 [10’ Giovinco, 75’ Galuppini, 84’ Burgio] vincente con Empoli

FERALPISALO’-PINETO CALCIO 1-0 [35′ Ceccarelli] vincente con Lecce

POTENZA-TRIESTINA 0-2 [19′ Maracchi, 28′ Di Massimo] vincente con Monza

PADOVA-BRENO 2-0 (Santini, Ronaldo) vincente con Frosinone

MONOPOLI-MODENA 1-0 (Paolucci) vincente con Reggiana