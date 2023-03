Come scotta la panchina del Catania

Nelle ultime 14 stagioni solo 5 volte il Catania non ha cambiato allenatore. Con avvicendamento plurimo in 3 occasioni. Si inizia nel 2009 in Serie A, quando Gianluca Atzori viene sostituito a metà dicembre da Sinisa Mihajlovic che non resta però il torneo successivo. Nel 2010-11 in panchina c’è Marco Giampaolo che viene esonerato a gennaio del 2011 e al suo posto arriva Simeone. Nel 2011/12 c’è Montella che conclude la stagione alla grande con una squadra che gioca a memoria ma poi decide di andare alla Fiorentina. Il torneo seguente sempre in Serie A c’è Rolando Maran tecnico entrato nella storia del club etnei per aver ottenuto il record di punti in massima serie. Poi il mister trentino viene subito esonerato ad inizio campionato 2012/13. Scatta la girandola con De Canio dalla 9a giornata alla 19a e poi chiude il campionato Maurizio Pellegrino che non riesce a salvare la squadra che va in Serie B chiudendo al diciottesimo posto.