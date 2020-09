Coppa Italia, 16 partite oggi. Diritti tv e streaming sono esclusiva Rai

La Coppa Italia 2020-2021 è partita ieri con i due anticipi del primo turno eliminatorio. Il Südtirol ha superato il Latte Dolce 2-1, club di Serie D, mentre l’Albinoleffe è passata in trasferta a Terni con lo stesso punteggio. Ieri i tifosi si sono chiesti dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Nessuna diretta tv è prevista ma solo aggiornamenti su internet. La Rai che ha i diritti televisivi della Coppa Italia ha deciso di non esercitarli per questo primo turno. Purtroppo sono diritti in esclusiva, non vendibili alle Tv private. I diritti streaming sono anche un’esclusiva della Rai, che però anche in questo caso ha deciso di non trasmettere nessuna partita di primo turno sia per il 22 settembre che per il 23 settembre sul servizio streaming ufficiale della Rai (Raiplay) e sul sito di Raisport.

Le partite di oggi

Piacenza-Teramo ore 15.30

Carpi-Casarano ore 16

Alessandria-Sambenedettese ore 16.30

Novara-Gelbison ore 16.30

Carrarese-Ambrosiana ore 17

Catanzaro-Virtus Francavilla ore 17

Livorno-Pro Patria ore 17

Pontedera-Arezzo ore 17 (Piancastagnaio)

Bari-Trastevere ore 17.30

Juve Stabia-Tritium ore 18

Renate-Avellino ore 18

Feralpisalò-Pineto ore 18.30

Potenza-Triestina ore 18.30

Catania-San Nicolò Notaresco ore 19

Padova-Breno ore 19

Monopoli-Modena ore 20