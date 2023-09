Coppa Italia Catania-Messina, agli abbonati diritto prelazione per i biglietti

Gli abbonati alle gare interne del Catania nell’attuale campionato Serie C 2023/24 potranno esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Messina, valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20.45.