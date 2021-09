Coppa Italia, Catanzaro punisce il Catania al 91′ e passa il turno

In campo partita equilibrata decisa solo nel finale

Il Catanzaro passa il turno di Coppa Italia avendo battuto il Catania con il punteggio di 1-0. Rete decisiva al 91' di testa da Monterisi che ha sorpreso la difesa etnea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Partita ricca di occasioni ma sia i calabresi con Bombagi che i rossazzurri con Ceccarelli hanno mancato la rete anche per bravura dei rispettivi portieri. Molti gli errori nel palleggio dei 22 in campo nell'arco dei 90' che hanno reso la partita bruttina sul piano della qualità. Catania che ha peccato in attacco rimasto ancora a secco e punito nel finale. Per Baldini adesso ci sarà subito da pensare al Bari che arriva al Massimino domenica prossima.