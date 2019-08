Coppa Italia, il Catania ha chiesto alla Lega cambio data col Venezia

Il Catania domani sera affronterà il Fanfulla per il primo turno di Coppa Italia. Rossazzurri che se passeranno il turno dovranno affrontare il Venezia al “Penzo” domenica 11 agosto. Una data scomoda per gli spostamenti aerei e, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il club etneo ha già contattato la Lega per chiedere il rinvio a mercoledì 14 agosto. Naturalmente, Fanfulla permettendo, l’ok dovrà darlo la squadra lagunare. In ogni caso si dovrebbe giocare alle 15 in modo da consentire poi alla comitiva rossazzurra di imbarcarsi con il primo volo della sera alla volta di Catania.