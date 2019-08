Coppa Italia, il Venezia elimina il Catania battuto 2-1

Sconfitta di misura del Catania allo stadio Penzo contro il Venezia nel primo turno di Coppa Italia. I lagunari hanno vinto 2-1 al termine di un match combattuto che si è deciso nella seconda frazione di gioco, ma si è visto un buon Catania che avrebbe meritato di più specie nel secondo tempo quando l’undici etneo è andato vicino al pareggio con Mazzarani, Di Molfetta e Curiale. Prestazione di grande qualità degli uomini di Camplone che fa ben sperare in vista del campionato. Le reti sono state al terzo minuto del lagunare Zuculini, pareggio del rossazzurro Silvestri al 41′ poi nella ripresa gol decisivo di Aramu al 12′. Il Catania conclude qui l’avventura in Coppa Italia maggiore anche se la formazione rossazzurra continuerà il percorso in quella di Serie C. Prossimo incontro ufficiale per la compagine etnea, il 25 agosto ad Avellino per la prima giornata di campionato.