Coppa Italia Serie C: Catania-Picerno l’8 novembre alle 20.45

La nota del Catania sul secondo turno della Coppa Italia Serie C, fissato per l'8 novembre alle ore 20:45 contro il Picerno

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Catania ha ufficializzato tutti i dettagli della prossima gara di Coppa Italia Serie C. Dopo aver superato il Messina nel primo turno, i rossazzurri se la vedranno contro il Picerno nella serata di mercoledì 8 novembre, con il calcio d'inizio della gara in programma per le ore 20:45 allo stadio "Massimino" di Catania.

Catania, il comunicat0 per la gara di Coppa Italia Serie C

Con il Comunicato Ufficiale 6/CIT, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito date e orari delle gare valevoli per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/24: mercoledì 8 novembre, alle 20.45, in programma Catania-Picerno. Modalità di svolgimento Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti.