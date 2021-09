Coppa Italia Serie C, formazioni Catanzaro-Catania e dove vederla

Si disputeranno oggi 13 gare del secondo turno di Coppa Italia di Serie C

CATANZARO-CATANIA - Il Catania sfida il Catanzaro e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports. I giallorossi dovranno fare a meno di Martinelli squalificato e di Cinelli ancora fermo per un fastidio. A centrocampo spazio a Bearzotti, Welbeck, Risolo e Tentardini: il dubbio della vigilia è il giovane Ortisi che potrebbe essere inserito come mezzala nei cinque. Davanti ci sarà Cianci ed è ballottaggio per il ruolo di partner: possibile un’eventuale staffetta. Il Catania non ha Russotto, Calapai, Russini e Provenzano. Baldini metterà in campo una formazioni imbottita di giovani.

GIUDICE SPORTIVO - Ieri si è pronunciato il giudice sportivo in Serie C ed ha usato la mano pesante: curva chiusa per un turno al Latina (pena sospesa) per cori razzisti dei tifosi ad Avellino; tra le ammende spiccano i 1.500 euro alla Juve per insulti e cori discriminatori dei tifosi. Allenatori: una giornata a Di Donato (Latina) per bestemmia e a Scienza (Pro Vercelli) per aver dato indicazioni alla squadra malgrado la squalifica. Giocatori: due giornate a Vona (Imolese) e Polidori (Vibonese); una a Carriero (Avellino), Guidetti (Feralpisalò), Bonalumi (Giana), Sussi (Paganese), Lancini (Palermo), Ciotti (Vibonese), Cannavò (Vis Pesaro), Daffara (Virtus Verona) e Martinelli (Viterbese).