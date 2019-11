Coppa Italia Serie C, il Catania vola agli ottavi: Sicula Leonzio battuta 1-0

Così come in campionato, in Coppa Italia di Serie C il derby fra Catania e Sicula Leonzio è vinto dai rossazzurri, che rimediano così alla scoppola di Catanzaro di qualche giorno fa. Al Massimino, davanti a poco più di 950 spettatori, in occasione dei sedicesimi di finale della competizione, la squadra di Cristiano Lucarelli si è imposta 1-0 con gol di Curiale (prima di stasera era andato a segno solo nella Coppa Italia dei “grandi” ad agosto, nel 3-0 al Fanfulla). L’attaccante 31enne ha siglato il gol vittoria alla mezz’ora con una sforbiciata di pregevole fattura, legittimando un primo tempo giocato piuttosto bene da parte dei padroni di casa, che più volte sono andati vicini al gol.

Buono anche il secondo tempo giocato dal Catania, con occasioni principali capitate sui piedi di Dall’Oglio e Di Piazza, anche se i rischi non sono mancati: prima per un destro di Esposito, poi nel finale con Maimone, con Martinez chiamato al grande intervento per impedire il pareggio. Un eventuale 1-1 avrebbe portato la sfida ai supplementari, essendo gara ad eliminazione diretta, ma i cinque minuti di recupero trascorrono senza affanni e così il Catania può festeggiare l’approdo agli ottavi di finale. Ricordiamo che vincere la Coppa Italia di categoria significherebbe saltare alcuni turni dei playoff.

CATANIA-SICULA LEONZIO 1-0 (30′ Curiale)

CATANIA (4-3-3): Martinez; Noce, Silvestri, Esposito, Marchese; Lodi, Bucolo (95′ Biagianti), Dall’Oglio (80′ Fornito); Catania (60′ Di Piazza), Curiale (61′ Biondi), Di Molfetta (80′ Barisic).

A disp.: Furlan, Pino, Rizzo, Llama, Mazzarani, Rossetti, Distefano.

All.: Lucarelli

SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi; De Rossi, Tafa, Petta, Parisi (72′ Sosa); Megelaitis, Cozza (45′ Esposito), Maimone (85′ Ripa); Vitale (69′ Bollino), Scardina, Terranova (45′ Bariti).

A disp.: Governali, Bertolo, Bonaccorso, Sidibe, Sicurella, Lescano, Manfrè

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria (assistenti: Terenzio-Massara)