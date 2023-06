Cordoglio Catania e Ragusa per la scomparsa di Santo Palma

E' scomparso stanotte all'età di 50 anni il direttore sportivo Santo Palma che in questa stagione ha lavorato a Ragusa nel club che ha militato in Serie D. Palma era una persona stimata ma anche un professionista serio che ha fatto bene ovunque. Cordoglio dal Ragusa Calcio e dal Catania Ssd per la morte di un uomo buono.

RAGUSA Il comunicato del Ragusa Calcio: È dire poco che siamo semplicemente sconvolti L'improvvisa scomparsa di Santo Palma Direttore Sportivo che all'ASD Ragusa Calcio 1949 aveva legato il suo nome in varie occasioni, compresa quella della corrente stagione, ci ha lasciati senza parole. La società azzurra, assieme al suo popolo, esprime i sentimenti di più sincere condoglianze nei confronti della famiglia. Santo mancherà a tutti. I funerali si terranno domani alle 15,30 ai Martiri inglesi a Sant’Agata li Battiati. Sono giorni di lutto. Giorni in cui onorare la memoria di un grande uomo di sport. Lo ricordiamo con questa foto, scattata nel gennaio scorso al Massimino, quando il Ragusa da lui diretto ha affrontato il Catania da lui amato. Requiescat in pace, Santo.