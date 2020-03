Coronavirus, Lucarelli: “Non facciamo cazzate, restiamo a casa”

L’Italia è in emergenza. In queste settimane il Paese è costretto a fare i conti con la diffusione del Coronavirus, che ha imposto al governo l’applicazione di una serie di misure restrittive, con gli spostamenti possibili solamente per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Tra i numerosi appelli a rimanere in casa, è arrivato anche quello dell’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, che ha affidato il proprio pensiero ad un posto pubblicato su Facebook.

APPELLO – “Credo che ognuno di noi sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare la vita ad un proprio caro.

Addirittura penso che saremmo pronti a tutto per riportarli in vita dopo averli persi…

Bene, questa volta non ci viene chiesto niente di tutto ciò,ci chiedono solamente di restare a casa e di uscire solo se veramente necessario!

Non facciamo cazzate, io resto a casa!”.