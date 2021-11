Crisi Catania, le 6 risposte alle domande più importanti dei tifosi

C'è attesa dell'esito del Tribunale dopo l'udienza prefallimentare di questa mattina per la situazione patrimoniale della società

Sì, potrebbe farlo prendendo atto della volontà della SIGI di sistemare i conti e di possibili trattative in corso per il coinvolgimento di nuovi investitori. Necessaria però una ricapitalizzazione immediata. Le altre strade percorribili sono: il giudice potrebbe rigettare l’istanza della Procura, accettarla decretando il fallimento del Calcio Catania.

Certamente. Nominato un curatore fallimentare pro-tempore, si andrà avanti con l'esercizio provvisorio per garantire la conclusione della stagione sportiva in attesa che venga espletata l'asta competitiva e trovato un nuovo proprietario. La nuova società che rileverà il titolo sportivo dovrà assumere tutti i tesserati (calciatori, staff tecnico compreso i dirigenti dell’area sportiva) e proseguire il campionato di Serie C. Il Catania in questa stagione ha un monte stipendi netto di un milione e mezzo e la nuova società dunque dovrà prestare garanzie per circa 2 milioni e mezzo per concludere la stagione.