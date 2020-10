Ogni promessa è debito e allora ecco che Cristiano Lucarelli, attuale allenatore della Ternana, si rende protagonista di un’altra scommessa, in questo caso persa, con la sua società e i suoi ragazzi. Il mister non è nuovo a certe “giocate” per spronare i suoi o semplicemente per instaurare un buon rapporto personale con l’ambiente.

Tra scommesse vinte e qualche altra persa, il toscano è sempre protagonista, rigorosamente col sorriso sul volto.