Cristiano Lucarelli: “La Var deve esserci anche in Serie C”

Il Catania di Cristiano Lucarelli oggi ha pareggiato in casa con il Bari. Ma il tecnico rossazzurro sente di aver subito alcuni torti arbitrali (rigore non concesso per un presunto fallo di mano in area di rigore) e a fine gara ha condiviso un suo pensiero in sala stampa: “Pesa molto la mancata concessione del calcio di rigore che è parso solare. Non capisco come sia possibile che in Serie A c’è un aiuto per gli arbitri con la tecnologia e in Serie C no e c’è un regolamento diverso”.