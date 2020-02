Curcio ribalta il Picerno e il Catania torna al successo

Il Catania passa al “Viviani” di Potenza avendo battuto in rimonta il Picerno col punteggio di 2-1. Padroni di casa passati in vantaggio nel primo tempo al 17′ con Santaniello, che ha sfruttato una disattenzione difensiva di Mbende, poi nel finale della prima frazione di gioco Curcio l’ha ribaltata siglando una rete su azione al 37′ e una su calcio di rigore al 41′. Match che ha premiato la maggiore qualità dei siciliani che dopo aver sofferto parecchio nei primi 30′ di gara, hanno alzato il ritmo costringendo al Picerno ad abbassare il baricentro. Partita condizionata dal vento che il Catania ha gestito bene nella ripresa non concedendo quasi mai occasioni importanti agli uomini di Giacomarro. Bottino pieno per gli uomini di Lucarelli che mancava da diversi turni.