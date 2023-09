Da Curcio a Lorenzini: Casertana-Catania è la sfida degli ex

Quella tra Casertana e Catania però, sarà anche la sfida degli ex. Tra le fila dei rossazzurri, il protagonista è Filippo Lorenzini. Difensore centrale importante nelle dinamiche di Luca Tabbiani, Lorenzini vanta ben tre stagioni da difensore della Casertana. Per lui – in Campania dal 2016 al 2019, 71 presenze totali e un gol con la maglia dei “falchetti” rossoblù. Viceversa invece, sono ben tre i calciatori oggi alla Casertana ma con un passato al Catania. Nello specifico, parliamo di Luca Calapai, Alessio Curcio e Ramzi Aya. Attualmente infortunato e dunque indisponibile per l’importante gara del girone C di Serie C, Aya vanta 77 presenze e due gol in rossazzurro, maglia indossata dal 2017 al 2019. Calapai invece, ha nel curriculum 117 gettoni con il Catania (di cui uno in Serie A) tra il 2018 e il 2021. Per Curcio, infine, appena 12 presenze in rossazzurro, in cui ha trovato 4 reti. Quest’ultimo, in gol nell’ultima gara dei rossoblù, sarà anche uno dei calciatori da tenere in maggior considerazione per la retroguardia etnea, alla ricerca di punti cruciali per il campionato.