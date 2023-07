Da Tutto C: Catania su Chiricò, Battistini e D’Errico

Il Catania vuole farsi un grande regalo per il ritorno in Serie C, il nome forte per il club etneo è di quelli che fa la differenza: Cosimo Chiricò. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, i siciliani provano a spingere forte per l'esterno offensivo in uscita dal Crotone ma non mancano le concorrenti.