Catania, De Sanzo: “Bravo Ferraro. Per la C terrei Lodi e altri 8 poi prenderei…”

Le parole a Itasportpress dell'allenatore ex Acireale che ha presentato il match di domani e poi parlato di mercato

Redazione ITASportPress

L’ex allenatore dell’Acireale Fabio De Sanzo in questa stagione ha allenato in C la Gelbison portando a ridosso della zona playoff la squadra prima di essere esonerato per le carenze tecniche della rosa che alla lunga sono emerse. De Sanzo ai microfoni di Itasportpress ha presentato la partita di domani tra i granata e il Catania. “L’Acireale per cercare di mettere in difficoltà la corazzata Catania non avendo lo stesso spessore tecnico deve metterla sul dinamismo, sulla voglia di fare risultato giocando una partita da Serie D. Inutile ogni discorso diverso quando si affronta una squadra fortissima come il Catania che con la quarta serie c’entra poco. Solo il temperamento, le motivazioni e la cattiveria agonistica possono dare qualche chance di fare risultato all’Acireale che ritrova gli etnei dopo diverso tempo. L’assenza di pubblico toglie molto a questa sfida”.

I complimenti - De Sanzo poi dice la sua sulla stagione del Catania promosso in C con sei giornate di anticipo. “Faccio i complimenti al tecnico Giovanni Ferraro per come ha saputo gestire 30 elementi tutti forti che chiaramente volevano giocare. A Catania le seconde linee non esistono visto lo spessore tecnico di tutto l'organico. Non è facile gestire un gruppo così forte composto da grandi calciatori, dunque il merito di questa promozione è senza dubbio anche del mio collega Ferraro che secondo me merita la riconferma in C perchè non è vero che chi vince in D fa fatica in terza serie”.

I suggerimenti - De Sanzo avendo allenato la Gelbison ha incontrato quasi tutti gli avversari ed è riuscito anche a pareggiare a Crotone. Questi i consigli di mercato del tecnico per la dirigenza del Catania. “La società rossazzurra ha competenze importanti e non devo suggerire io chi prendere a giugno ma se proprio devo dare un parere parto dalle conferme. Partirei da Ciccio Lodi che con la sua esperienza anche se non è più giovanissimo può dare ancora tanto al Catania. Poi confermerei Russotto, Sarao e De Luca con quest'ultimo che secondo me in C incide più che in D, Castellini, Somma, Vitale, Rapisarda e Chiarella. Poi se come ho capito la proprietà investirà parecchio avendo ambizioni di vincere il campionato devono arrivare i top di categoria. Io vedrei bene a Catania Pietro Iemmello per l’attacco, prenderei il centrocampista Jari Vandeputte del Catanzaro, la punta Facundo Lescano del Pescara, il difensore Luca Martinelli del Catanzaro, il portiere del Crotone Paolo Branduani o il vice Andrea Dini. Questi calciatori che ho visto da vicino in C in questa stagione a mio avviso permetterebbero di far fare al Catania il salto di categoria”.