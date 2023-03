Del Core: “Ecco con chi ho sofferto e gioito a Catania per la promozione”

A Catania molti ricordano ancora il gol di Umberto Del Core nella sfida decisiva per la promozione in Serie A contro l'Albinoleffe il 28 maggio del 2006. Per l'ex Catania, barivecchiano doc, è iniziata una nuova vita con l'apertura di un bar proprio nella città vecchia, nei pressi di San Pietro. All'inaugurazione della sua attività non potevano mancare gli amici di sempre Bellomo e Polito, suo compagno di squadra per due stagioni a Catania. Umberto, con grande soddisfazione, racconta ai microfoni di Tuttobari.com il rapporto che lo lega da sempre al direttore sportivo biancorosso: "Ciro per me è un fratello. Tra di noi c'è un rapporto bellissimo. Con lui ho sofferto e gioito a Catania per la promozione in A. Il fatto che oggi sia nella squadra della mia città è davvero una grande soddisfazione. Ciro è una garanzia. Un uomo vero. Bari è in mani sicure".