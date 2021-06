Di Piazza, l’agente: “A Catania rimarrebbe volentieri ma decide il Catanzaro”

L'attaccante da gennaio a Catania ha realizzato 4 reti nel girone di ritorno

Tornato a gennaio a Catania, per l'attaccante Matteo Di Piazza è stato un girone di ritorno con più luci che ombre in maglia rossazzurra. Nonostante le difficoltà della squadra etnea caduta in letargo in una fase cruciale del campionato, coincisa con le sconfitte con Palermo e Turris, l'attaccante è stato determinante in diverse circostanze. Il futuro resta incerto visto che rientra a Catanzaro e poi sarà il club calabrese a decidere se trattenerlo o cederlo. Giovanni Tateo, agente del calciatore 33enne, ai microfoni di Itasportpress.it, valuta così i sei mesi alle pendici dell'Etna del suo assistito e poi parla del futuro. "Sono stati sei mesi produttivi complessivamente. Matteo ha segnato quattro gol e servito tre assist quindi un buon bottino sul piano personale. Dispiace per il Catania che è uscito presto dai playoff perchè sono sicuro che Di Piazza avrebbe potuto fare altri gol e trascinare la squadra di Baldini fino in fondo. Mi riferisce Matteo che è soddisfatto di questa breve esperienza e sarebbe contento anche di rimanere un altro anno. Catania è una piazza importante ma non dipende da lui visto che appartiene al Catanzaro con un contratto che scadrà nel 2022. Se il Catania risolve i problemi societari si potrebbe parlare e cercare l'intesa per rimanere, diversamente ci rimetteremo alle decisioni che vorrà prendere il Catanzaro".