Disfatta Catania a Foggia: cinque gol nel primo tempo è record storico

Il Catania mai in campo allo Zaccheria surclassato di gol

Batosta storica del Catania che perde a Foggia una partita senza mai giocarla. Cinque gol incassati nel primo tempo stabiliscono un record storico negativo per la squadra etnea. Allo Zaccheria è finita 5-1 per l'undici di Zeman con i gol di Merola (doppietta), Curcio, Ferrante e Petermann poi Greco nella ripresa per il Catania. Parafrasando un vecchio detto western, quando una squadra inizia il match dormendo e la difesa che trema incontra una squadra che scoppia di salute e con gli attaccanti in stato di grazia, l’esito è scontato. Foggia on fire, Catania a brandelli. Il duello tra maestro e allievo della C finisce tanti a pochi. Troppo il divario dei pedoni a disposizione per gli scacchisti Zeman e Baldini. Se poi il Catania incappa nei soliti errori, c’è poca storia. Cinque gol in quaranta cinque minuti per Merola e soci, Foggia che vince la terza gara di fila dopo Picerno e Paganese ed è la prima volta con Zeman alla guida in questa stagione. Foggia che raccoglie 3 punti in casa e che fa un bel passo per i play off. Per il Catania un pomeriggio da incubo e la sconfitta fa perdere terreno in chiave play off e preoccupa un tantino in ottica salvezza. Inutile in questa gara mettere ombre sul condottiero Baldini, visto che i problemi sono altri. Difficoltà nel fraseggio, approccio molle e mai un’uscita da dietro degna da Catania. Una batosta epocale allo Zaccheria nel primo tempo dove mai il Catania aveva incassato cinque gol.