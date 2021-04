E’ un Catania da corsa: 3-0 alla Casertana. E ora sotto con il Foggia

I rossazzurri hanno dominato l'avversario mai in partita al Cibali

Sono bastati i primi trentacinque minuti al Catania per archiviare la pratica Casertana. E proprio in questo frangente che il tecnico Francesco Baldini si è sentito a casa, irresistibilmente felice, come il ragionier Ugo Fantozzi quando si blinda in salotto, con il telecomando in mano, davanti alla televisione. Al Massimino è finita 3-0 con autogol di Avella, poi Reginaldo e Giosa. Ospiti dominati in tutto da un Catania che ha brillato per gioco, tecnica e voglia di conquistarsi i tre punti. La Casertana ha dimostrato di non avere i mezzi per poter far male ai padroni di casa che oggi sono stati perfetti. Premiata la mossa del mister etneo di mettere Dall'Oglio falso 'nueve' e modificare l'assetto tattico non avendo Russotto. E la vittoria casalinga del Catania contro i falchetti è la quinta per il mister e vale molto per la classifica, visto che il Bari è caduto a Torre del Greco e adesso il quarto posto non è un miraggio. Dietro a questi successi rossazzurri di corto muso ci sono dei valori: concentrazione, ostinazione, pazienza, fede nella propria forza. Dietro a una striscia di 5 vittorie in sei turni c’è una rivoluzione, quella che aveva promesso Baldini alla prima conferenza stampa: uccidere il moribondo Catania visto nel derby col Palermo e a Torre del Greco. Fatto. Ora c’è una squadra eticamente e mentalmente d’acciaio che riesce a imporsi il massimo dell’impegno ad ogni gara. Lo farà anche a Foggia domenica. Allo Zaccheria bisogna vincere per ottenere un bel piazzamento in vista dei playoff.