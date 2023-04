Ferraro, Catania nel cuore ma non c’è domani

Il tecnico a fine corsa visto che la dirigenza vuole un allenatore con altre caratteristiche

Dopo la Grande Gioia, nel ventre dello stadio di Caltanissetta è piombato il Grande Dubbio. Giovanni Ferraro dopo essersi preso la ribalta, portando il Catania in C, adesso non ha garanzie sul suo futuro e la sua permanenza sotto le pendici del vulcano non è più certa. La dirigenza etnea non si è ancora espressa esplicitamente ma si rincorrono voci di una ricerca di un mister rampante che sappia valorizzare la rosa e i giovani che avrà a disposizione la prossima stagione puntando anche alla promozione.

Solo il presente - “Su quello che si scrive sulla mia permanenza, l’unica cosa che posso dire è questo: sono concentrato sul presente e non penso al futuro — le parole del tecnico di Vico Equense—.” La situazione dal punto di vista contrattuale è chiara: Ferraro ha un contratto in scadenza e la dirigenza non ha parlato di rinnovo. Tradotto: il finale di campionato e la poule scudetto non cambieranno il destino dell’allenatore.

Il nuovo condottiero - A Catania il futuro di Ferraro in queste ore monopolizza l’attenzione e i tifosi si dividono ma il toto-futuro per Giovanni è già cominciato, con la solita margherita da sfogliare a seconda delle richieste che avrà dalla Serie D da club ambiziosi visto che non c’è due senza tre e allora dopo Giugliano e Catania magari possa anche guidare la Viterbese o la Fidelis Andria e portarla in Serie C. Il Catania invece andrà avanti con un nuovo condottiero.