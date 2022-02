Fidelis Andria-Catania, le formazioni ufficiali

Baldini ha scelto gli 11 che inizieranno il match di Andria

Catania in cerca di riscatto sul terreno della Fidelis Andria dopo il ko interno contro il Catanzaro. Una sfida che vede favoriti i rossazzurri visto che i pugliesi stanno attraversando un momento difficile e a pagare è stato il tecnico Ginestra esonerato pochi giorni fa. Il match sarà valido per la seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C

Fidelis Andria-Catania verrà trasmessa in diretta TV tramite Eleven Sports. In questo caso basterà scaricare l'app sulla propria Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale. Una volta fatto, sarà sufficiente selezionare l'evento e godersi lo spettacolo. Esiste anche un'altra modalità per vedere la partita. Sarà possibile seguire in diretta streaming il match tra Fidelis Andria e Catania sempre su Eleven Sports. In questo caso sarà necessario collegarsi al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare la gara. Un'alternativa valida per vedere la partita di Serie C è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.