Fiorenzuola, Pinalli: “Tabbiani top ma ha bisogno di tempo. Al Catania cedo…”

“Sono dispiaciuto perchè ci lascia dopo tanti anni bellissimi dove abbiamo ottenuto grazie a Tabbiani grandi soddisfazioni ma alla fine sono contento per lui che è andato in una piazza importante dopo quattro anni con noi. E’ stata una scelta condivisa anche se so bene di aver perso un ottimo allenatore che farà una grandissima carriera”.

“Ha inciso per l’80% perchè la nostra è una squadra di giovani e la mano dell’allenatore è stata importante sia per la promozione in C che per i due campionati in terza divisione”