Intervista a Quaini: “Tabbiani top e a Catania verrei di corsa. Vi spiego suo calcio”

Alessandro Quaini ai microfoni di Itasportpress.it ha parlato della sua stagione, del suo ex allenatore e del sogno Catania.

Il suo presidente ha detto che le sta stretta questa categoria...

"Ho fatto una bella stagione e mi piacerebbe tornare in B dopo l'esperienza col Pisa. Mi sento più completo e dunque pronto per giocare nuovamente in cadetteria"

Un allenatore importante per la sua crescita?

"Sicuramente Tabbiani. Mi ha cambiato posizione e ruolo visto che nasco centrocampista centrale ma poi il mister mi ha spostato in difesa perchè aveva di bisogno di un elemento abile nel palleggio e nella costruzione dal basso. E' andata bene e poi ho giocato in difesa da centrale tutta la stagione".

Quanto merito ha Luca Tabbiani nella sua crescita?

"Tanto merito perchè senza di lui non avrei cambiato ruolo. E' ossessionato dal calcio ed ha tantissimi concetti. La cosa bella è che tutto quello che prova in settimana si verifica la domenica. Vuole sempre giocare con la palla a terra e le sue squadre sono aggressive e propositive. E' bravo anche nella gestione dello spogliatoio e e sa toccare le corde giuste dei calciatori anche quando si parla di altro e non di calcio. Fa sentire tutti gli elementi della rosa importanti".

Si ispira a Zeman ma avete fatto anche voi i gradoni dello stadio?

"Gli allenamenti sono intensi ma nella norma e in settimana si lavora più sulla fase di possesso e non possesso. Tabbiani non ha un programma che prevede carichi pesanti, diciamo che il suo lavoro richiede la massima attenzione in campo durante gli allenamenti quando prova i movimenti con la palla. Bisogna essere bravi nelle uscite col pallone e tanto altro a livello tattico, infatti ripetendo sempre questi concetti, si arriva la domenica che sai a memoria cosa fare contro l'avversario"

Tabbiani è riuscito a valorizzarla al massimo. Come ha vissuto il suo addio?

"Mi è dispiaciuto visto che ci siamo trovati bene. Gli auguro il meglio a Catania e che possa trasmettere alla squadra le sue idee di calcio"

Il presidente ha ammesso a Itasportopress che è disponibile a farla tornare da Tabbiani. Se a luglio le dicessero: «C’è il Catania»…

"Mi piacerebbe continuare a lavorare con Tabbiani perchè le sue idee di calcio sono identiche alle mie. La prenderei in considerazione questa proposta. Sarebbe un sogno perchè Catania è una piazza importante e ci andrei di corsa. Vorrei vedere chi è quel calciatore come me giovane che rifiuterebbe la maglia rossazzurra...".