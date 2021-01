Firmato il preliminare di vendita: Tacopina si prende il Catania

Catania, ora è ufficiale: è stato firmato nella sede di Torre del Grifo il contratto preliminare di vendita al gruppo di Joe Tacopina. Un momento storico visto che per la prima volta nella storia il club etneo passa nelle mani di un presidente straniero. Il closing sarà formalizzato entro la fine del mese prossimo, forse molto rapidamente. L’annuncio della firma del preliminare è arrivato con un comunicato ufficiale.

COMUNICATO – Alle ore 19.05, negli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, Joe Tacopina e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A. Tale accordo, secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club. Le sigle, apposte in presenza del Sindaco Salvo Pogliese, certificano e coronano i meriti acquisiti dalle parti contrattuali in termini di assoluto impegno finalizzato ad approntare solide basi per lo sviluppo di progetti ambiziosi relativi al futuro del Calcio Catania. Una doverosa sottolineatura è riservata all’eccellente concorso di professionalità; in tal senso, si è rivelato semplicemente fondamentale l’apporto degli esperti legali Salvo Arena e Giuseppe Augello.