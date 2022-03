Foggia-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30

Foggia-Catania si giocherà oggi, domenica 20 marzo alle ore 14:30 per la 33esima giornata di Serie C . Sfida molto sentita e che si annuncia assolutamente entusiasmante.

La sfida molto sentita tra le due formazioni potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport e precisamente al canale 256 del satellite, se in possesso dell'abbonamento dedicato.

Sarà possibile seguire Foggia-Catania in diretta TV anche su Eleven Sports: per farlo occorrerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

Esistono poi delle soluzioni per vedere la gara di Serie C anche in streaming. Tramite Sky Go, app di Sky, sarà possibile seguire la diretta streaming di Foggia-Catania: se in possesso dell'abbonamento basterà accedere con i vostri dati utenti Sky e selezionare l'evento.