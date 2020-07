Foggia, il club passerà nelle mani di Follieri l’imprenditore che sognava il Catania

Raffaello Follieri dopo aver dichiarato di essere interessato al Catania alcuni mesi fa, adesso pare aver messo le mani sul Foggia. Roberto Felleca, presidente del club rossonero, in un’intervista concessa all’edizione pugliese del Corriere dello Sport, ha ammesso il passaggio di consegne all’imprenditore che si occupa del trasporto di idrocarburi, proprietario di 17 petroliere che muovono il greggio in ogni parte del mondo: “L’incontro avverrà il 14 luglio, giusto tra una settimana ci vedremo a Foggia e sarà quella la sede per la definizione dell’intera trattativa. Abbiamo ricevuto la sua proposta, sia io e che Pelusi siamo d’accordo su tutta la linea con il suo progetto. Dovremo ovviamente chiudere prima l’acquisto da parte sua del mio 50% nella Corporate e del 20% di cui è proprietario Pelusi. Certo, dovremo cominciare. anche a programmare la nuova stagione”. Sui ruoli: “Io sarò il capo del progetto tecnico, al posto di Pelusi come amministratore delegato ci sarà invece Gaetano Tedeschi, uomo di fiducia di Follieri, il ruolo di Pelusi è ancora da individuare ma sarà di primo piano. Pavone sarà il nostro consulente di mercato, la direzione tecnica è di Ninni Corda”. Il Foggia aspetta e spera, con ansia, il ripescaggio tra i professionisti in serie C dopo una stagione da protagonista in Serie D.

CATANIA

Follieri a Catania sbarcò lo scorso anno e in una intervista al quotidiano La Sicilia affermò: «Sì, voglio comprare il Catania. Spero entro fine anno di chiudere la trattativa. Ho incontrato Lo Monaco, ad del Catania, abbiamo parlato dell’operazione. Ho manifestato il mio interesse nei confronti del club. Quando ho saputo che la proprietà ha diffuso pubblicamente l’intenzione di cedere, ho incaricato i miei avvocati di trattare. Mi interessa la città perchè ha un’utenza sportiva e calcistica che poche altre in italia possono vantare. Catania ha una storia prestigiosa e una tifoseria calorosa. Si può sviluppare un progetto di internazionalizzazione. Il nostro progetto è portare la città a un livello calcistico internazionale. Torre del Grifo? «Assolutamente sì. Torre del Grifo è una struttura di eccellenza europea. Per noi conta moltissimo, per esempio, lo sviluppo delle Academy e la cura delle squadre giovanili. Catania in C? Non compromette le operazioni, non influenza le nostre intenzioni. Meglio cominciare dal basso e costruire una realtà compiendo un passo alla volta. La Serie C è una categoria da cui si potrebbe sviluppare una gestione importante».