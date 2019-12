Follieri: “Catania ti prendo e ti porto in Serie A. Torre del Grifo ospiterà un’Academy”

Il Catania potrebbe passare all’imprenditore Raffaello Follieri che si occupa del trasporto di idrocarburi, proprietario di 17 petroliere che muovono il greggio in ogni parte del mondo – è arrivato da Londra in Italia. All’autorevole quotidiano La Sicilia di Catania, Follieri ha concesso un’intervista in esclusiva per spiegare intenzioni e tempi tecnici sulla possibile acquisizione della società. «Ho incontrato Lo Monaco, ad del Catania, abbiamo parlato dell’operazione. Ho manifestato il mio interesse nei confronti del club. Quando ho saputo che la proprietà ha diffuso pubblicamente l’intenzione di cedere, ho incaricato i miei avvocati di trattare. Voglio acquistare il cento per cento del Catania, club che ha una storia prestigiosa e una tifoseria calorosa. Si può sviluppare un progetto di internazionalizzazione. Io non ho bisogno di pubblicità in Italia. Nel mio Paese non sviluppo businnes. Ho solo l’interesse a concludere l’operazione a Catania perchè credo nelle potenzialità della piazza. Siamo anche interessati a rilevare il club con annesso Torre del Grifo, struttura di eccellenza europea dove svilupperemo le Academy e la cura delle squadre giovanili. Il nostro gruppo fa attività a livello internazionale, le aspettative sono massime: intanto ritornare in Serie A. Vogliamo dimostrare serietà nel concludere l’operazione, siamo entusiasti della piazza. Spero di portare nuove energie e nuove finanze. Così facendo credo che la tifoseria, oggi abbastanza delusa da quello che leggo, si ravviverà».