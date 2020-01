Francesco Lodi: “Volevo chiudere carriera a Catania ma costretto ad andare via. Meritavo altri trattamenti”

Si chiuderà nelle prossime ore con il classico comunicato ufficiale l’avventura a Catania di Francesco Lodi. Il centrocampista di Frattamaggiore è molto vicino alla Triestina ed ha dovuto lasciare Catania per le note difficoltà finanziare del club etneo. Nei giorni scorsi la dirigenza rossazzurra gli ha fatto sapere di cambiare aria e trovarsi una società che possa pagargli uno stipendio più consono. L’ex centrocampista dell’Udinese attraverso la sua pagina Instagram ha comunicato il suo addio condito da una frecciatina alla società del patron Pulvirenti. “Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Mi sento ancora un giocatore, forse meritato altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere qui la carriera. Mi dispiace per la situazione che si è creata, ma vi garantisco non dipesa da mie scelte”.