Fumata bianca: costituita la nuova società Fc Catania

La costituzione della Catania Football Club, società di capitali è realtà. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, questa sera alle 19 è avvenuto il passaggio da società dilettantistica a società professionistica, del sodalizio del presidente Rosario Pelligra. Trasformazione obbligatoria per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2023/24 da effettuare entro il 20 giugno, Non si conosce ancora il capitale sociale di questa nuova società. Il Catania volta pagina e non è più una società dilettantistica e chiude una pagina di storia dopo un anno di purgatorio in Serie D. Inizia una nuova avventura per l'Elefante.