Ghirelli: “Catania iscritto grazie al Covid. Scemenza dire che torneo non regolare”

Il campionato della Lega Pro è finito domenica scorsa con la finalissima dei play off Palermo-Padova, un successo sotto tutti i punti di vista: ascolti tv, pubblico, seguito sui social. Per parlare di questo e per fare un bilancio della stagione appena conclusa, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha parlato anche della vicenda Catania, club escluso dal campionato a due giornate dalla fine dopo essere fallito .

"I fallimenti ci saranno sempre in Serie C, ma del resto falliscono le aziende. Se fossero state applicare le regole sportive che erano in vigore prima della pandemia, molto probabilmente il Catania non si sarebbe iscritto al campionato. Le norme per il Covid hanno invece consentito l'iscrizione. La regolarità del campionato non è data dal fatto che si deve concludere il campionato con 60 società. questa è una scemenza. Io lavoro affinchè si chiuda a 60 squadre, ma la regolarità del torneo è data dal rispetto delle regole. Se io non pago i calciatori per due bimestri di seguito devi uscire subito anche a due partite dalla fine del campionato. Questo è il segno della regolarità che ci sarà sempre se si rispettano le regole. Questo consente di ragionare in una ottica di rispetto della sportività e della possibilità di competizione di tutte le squadre".