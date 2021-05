Golfo esalta il Catania che pareggia in rimonta a Foggia e chiude sesto

Nei playoff l'undici etneo se la vedrà contro il Foggia nel primo turno

Il Catania recupera una partita che già al 20' sembrava compromessa contro il Foggia ma il risultato di 2-2 è amaro per gli etnei che chiudono il campionato al sesto posto. La Juve Stabia infatti è passata a Terni complicando le cose ai rossazzurri. I gol di Curcio e D'Andrea hanno sorpreso gli etnei che però nel primo tempo hanno reagito bene accorciando con Golfo di testa. Lo stesso attaccante ha pareggiato a un quarto d'ora dalla fine. Un risultato giusto che fa perdere però il quinto posto alla squadra di Baldini che chiude sesta. Solo la restituzione dei due punti dalla giustizia sportiva potrebbe regalare la quinta posizione alla squadra di Baldini. Nei playoff al momento l'undici etneo se la vedrà contro il Foggia nel primo turno, se otterrà i due punti sfiderà al Massimino la Casertana. Questi i verdetti nel Girone C: Ternana in B. Playoff secondo turno Catanzaro, Avellino, Bari. Primo turno: Juve Stabia-Casertana, Catania-Foggia, Palermo-Teramo. Playout: Paganese-Bisceglie. Cavese in D.

CRONACA - Il tecnico Baldini che non è un integralista ha cambiato qualche pedina, visto anche la poca scelta per infortuni, lasciando immutato il sistema di gioco. In campo Pinto in avanti con Zanchi terzino. Golfo e Reginaldo in attacco. Il Foggia con il 3-5-2 di Marchionni è partito forte andando in vantaggio al 15' con Curcio di testa sull'angolo dalla destra trova il vantaggio. Poi è arrivato il sesto gol del campionato di D'Andrea che su cross basso teso di Curcio ha deviato in rete sorprendendo Silvestri in marcatura.