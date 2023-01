Catania fa amaro il pomeriggio della Vibonese: De Luca e Chiarella firmano il 2-0

Doveva essere alla vigilia del campionato di Serie D una sfida per la promozione tra la Vibonese “giochista” del tecnico Modica e il Catania “risultatista” del tecnico Ferraro uno che bada al sodo più che allo spettacolo. E così oggi ancora una volta il calcio ha mostrato la sua vera faccia: vince chi segna. Il Catania però è una macchina da gol e oggi ha vinto 2-0 nella tana del “giochista” Modica. Sono bastate le reti nella ripresa di De Luca e Vitale a chiudere i giochi e spegnere le illusioni (poche) di impresa dei calabresi. Primo tempo più fisico e con poche occasioni. Il Catania è andato vicino al gol con De Luca e Vitale che non hanno avuto fortuna. La “zanzara” ha fatto bene sulla sinistra con Chiarella che ha sofferto a destra. Nessun rischio per i rossazzurri nella prima frazione di gioco che sono ripartiti bene anche se è mancata la spinta propulsiva sulle fasce vista anche l’assenza di Russotto e Sarno. Sarao infatti è stato poco assistito dai compagni. Poi nella ripresa è cambiata la musica e il Catania con la sua qualità immensa ha avuto le giuste accelerazioni che hanno cambiato il match. Al 59’ gol di De Luca in spaccata vincente su un pallone messo in mezzo da Chiarella. Poi al 66’ Chiarella salta due avversari sulla destra, si accentra e batte con freddezza l'estremo difensore della Vibonese. Match chiuso anche se per la cronaca c'è da annotare un rigore fallito dal calabrese Balla al 76'. La Vibonese ha tentato di aggrapparsi all’illusione di una rimonta, senza riuscirci. E' la quinta vittoria consecutiva del Catania che corre veloce verso la promozione aritmetica in Serie C anche prima di Pasqua.