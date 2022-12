Il caffè scorretto di L. Allegra sul Catania: Ecco a voi i Cugini di Campagna

Ma non fa onore alla squadra etnea pareggiare in modo per di più fortunoso contro una squadra raccogliticcia come la derelitta Sancataldese che farà fatica a non precipitare in Eccellenza e che ha accolto il pareggio con il Catania come si fa con la festa del patrono nei piccoli paesi del centro della Sicilia quando si sparano i fuochi d’artificio.