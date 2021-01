Il Calcio Catania passa a Tacopina che afferma a ISP: “La firma del preliminare alle 18.30”

Veni, vidi, vici, che significa, come è facilmente intuibile anche da chi non conosce o non ha studiato il latino, “venni, vidi, vinsi”. La frase, secondo Plutarco, con la quale Giulio Cesare annunciò la straordinaria e rapida vittoria riportata contro l’esercito di Farnace II è simile all’impresa diversa ma sicuramente straordinaria di Joe Tacopina, l’avvocato newyorkese che arrivato ieri a Catania ha visto e convinto la Sigi a consegnagli le chiavi del Calcio Catania. Alle 18.30 ci sarà la firma del preliminare. “Sì confermo che metterò nero su bianco questo pomeriggio – ha affermato ai microfoni di Itasportpress Tacopina-. Sono felice”. Arrivare, valutare rapidamente la situazione e vincere è qualcosa di veramente straordinario, tanto che difficilmente si riscontra nel calcio italiano ma a Torre del Grifo è andata così secondo quanto appreso da Itasportpress. Da questo pomeriggio Joe Tacopina mette le mani sul club ad oltre tre mesi di distanza dal momento in cui ha dato mandato ai propri advisor di seguire con attenzione e di approfondire il dossier di vendita preparato dai soci della Sigi. L’imprenditore di origini siciliane ha raggiunto un’intesa – la notizia era nell’aria già dalla tarda mattina di oggi – con la società del presidente Giovanni Ferraù in merito alla valutazione dell’intero pacchetto rossazzurro. Non saranno esplicitate cifre ma quello che attendevano i tifosi del Catania era la fumata bianca su una trattativa che andava avanti da tempo. Joe Tacopina nel giorno di nascita del presidentissimo Angelo Massimino, è virtualmente il nuovo proprietario del Calcio Catania. Adesso l’auspicio dei legali coinvolti è quello di formalizzare il tutto già entro la metà di febbraio.

Poco dopo le 14 il presidente della Sigi, avvocato Giovanni Ferrau’ ha anticipato la notizia dell’accordo con un post su Facebook.