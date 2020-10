Il Catania al Nobile di Lentini, Guerini contento: “Con 10 mila posti in più è stadio da Serie A…”

Nella giornata di ieri la conferma e poi il successivo sopralluogo: il Catania è pronto a spostarsi a Lentini per disputare le partite casalinghe vista la situazione d’emergenza per il Massimino. Sarà lo Stadio Angelino Nobile la casa dei rossazzurri per un mese. Come scrive La Sicilia, c’è grande entusiasmo e soddisfazione da parte dell’ambiente etneo ed in primis da parte di Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica.

Catania a Lentini, Guerini: “Stadio da Serie A…”

“Tutto a posto”, con queste parole Guerini conferma l’accordo per il quale il Catania si appresta a disputare le prossime gare casalinghe di ottobre nell’impianto di Lentini. Il responsabile dell’area tecnica ha espresso tanto entusiasmo per uno stadio che potrebbe anche ospitare un pubblico da Serie A: “Questo stadio, con 10 mila posti in più a sedere, potrebbe ospitare le partite di Serie A”, ha detto il dirigente rossazzurro che dunque ufficializza l’ok ricevuto dal patron della Sicula Leonzio Leonardi. Il Nobile è un impianto decisamente moderno con un sistema di illuminazione nuovo di zecca e i tornelli già disposti con le nuovo norme anti Covid.