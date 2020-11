Il Catania balla coi lupi: al Partenio Avellino k.o

Il Catania centra la terza vittoria esterna del campionato passando anche con una certa facilità al Partenio. Battuto l’Avellino con il punteggio di 2-1. Le reti sono arrivate nella ripresa: la prima è stata un’autorete di Miceli poi il raddoppio di Pecorino. Nel finale Maniero ha accorciato nell’unica distrazione difensiva degli etnei. Catania che non ha mai rischiato contro i Lupi di mister Braglia apparsi oggi molto imprecisi e macchinosi. Ma gli irpini lamentavano molte assenze. Etnei più sciolti e determinati hanno davvero rischiato poco nel primo tempo poi con la qualità di Maldonado e la vivacità di Welbeck hanno affondato l’Avellino nel secondo tempo. Successo meritato per il Catania e tre punti importanti per la classifica. Etnei in campo il 3 dicembre nel recupero con il Bisceglie recupero della 10.ma giornata.

CRONACA – Catania che ha concesso qualcosa in avvio agli irpini ma ha punto con alcune incursioni pericolose. Al 10’ Rosaia si libera al tiro dopo un pregevole stop a seguire con il petto ma la conclusione termina a lato. Due minuti dopo Maldonado stoppa di petto e conclude al volo Leoni alza la traiettoria sopra la traversa. Catania pericoloso ancora: al 18’ calcio d’angolo dalla sinistra che Pinto taglia verso la porta, provvidenziale l’intervento di Santaniello. La conclusione più pericolosa nel primo tempo è del Catania che nel primo minuto di recupero sfiora il vantaggio: Rosaia appoggia dal corner a Pinto, il cui cross trova in area Pecorino: miracolo di Leoni sulla conclusione schiacciata verso la porta del numero 31 rossazzurro. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. Al minuto 6’ della ripresa incursione sulla destra di Welbeck e Miceli devia in porta alle spalle del portiere Leoni il filtrante del rossazzurro. Al 67’ il raddoppio del Catania: Reginaldo serve Biondi, che lavora il pallone e crossa per Pecorino, il cui colpo di testa batte Leoni. Finale di gara in controllo degli etnei disattenti nell’occasione del gol di Maniero. Finale acceso ma i tre punti sono arrivati per l’undici rossazzurro.