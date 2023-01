Il Catania batte il San Luca 3-1 e compie altro passo verso la C

Il Catania vince alla grande sul terreno del San Luca e compie un altro passo verso la Serie C al termine della 19^ giornata di Serie D Girone I. Vittoria per 3-1 ampiamente meritata. La squadra di Giovanni Ferraro ha impiegato due minuti per rompere l’equilibrio. Un guizzo di Andrea Russotto, ha propiziato il primo gol. Poi però i padroni di casa hanno pareggiato quattro minuti dopo con Fiumara che ha battuto un incerto Bethers. Catania ancora in avanti con Vitale al 19' per il 2-1. Un primo tempo ben giocato dalla capolista con Chiarella e Russotto a martellare sulla fascia la squadra calabrese. Lodi ha ispirato e Sarao ha cercato di fare a sportellate con i difensori del mister Canonico che ha rilevato Cozza sulla panchina dei giallorossi. Nella ripresa gara nervosa con il Catania che ha amministrato con la qualità e l'esperienza il vantaggio maturato nei primi 45' minuti poi a 2' dal termine è arrivato il tris firmato da De Luca tornato al gol dopo tre mesi. Ultima rete della "zanzara" il 16 ottobre nel match esterno contro la Mariglianese. Al fischio finale rossazzurri a testa alta sotto la tribuna dei propri tifosi a raccogliere gli applausi.